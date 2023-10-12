«Урал» выразил соболезнования семье погибшего футболиста Ситникова

Екатеринбургский «Урал» выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия игрока клуба «Уралец-ТС» Евгения Ситникова.

«Скорбим с нашими друзьями из Нижнего Тагила. На трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП попал автомобиль с четырьмя игроками «Уральца ТС». В аварии погиб 33-летний Евгений Ситников, а 21-летний нападающий Кирилл Кочетов получил тяжёлые травмы и сейчас находится в коме. Кириллу Мыльникову и Денису Федорочеву, которые тоже находились в машине, удалось избежать серьёзных травм. В этом сезоне «Урал-2» успел дважды сыграть с «Уральцем». Матч в августе стал первым за долгое время в профессиональном футболе для Нижнего Тагила. А буквально несколько дней назад уже «Урал-2» принимал на своём поле «Уралец».

Оба матча получились невероятно эмоциональными и интересными. Спортивная злость на поле, тёплые объятия и разговоры после, ликование болельщиков — тогда мы с удовольствием разделили атмосферу радости и счастья с нашими соседями. Теперь же мы вместе разделяем скорбь. Невозможно принять, что парня, который только что боролся с тобой на равных на поле, больше нет, а ещё один прямо сейчас ведёт борьбу за свою жизнь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего Евгения Ситникова. Всем сердцем верим в спасение Кирилла Кочетова, а пострадавшим Кириллу Мыльникову и Денису Федорочеву желаем скорейшего восстановления», — гласит сообщение «Урала» в телеграм-канале.