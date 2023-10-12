Кормильцев: от нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера одно уныние

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался насчёт увольнения тренера Жозепа Клотета из московского клуба и оценил результаты команды в этом сезоне.

«От нынешнего «Торпедо» и его недавно уволенного испанского тренера — конечно, уныние. Сейчас от команды мало что осталось. Надеюсь, что что-то изменится, но пока, если честно, я не верю, что в этом году «Торпедо» может выйти в РПЛ. Увольнение Клотета — запоздалый шаг? Он был ошибочный с самого начала. Я вообще не понимаю, что в такой команде, как «Торпедо», делают такие тренеры. Судя по результатам, с ним всё понятно», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Торпедо», ещё в прошлом сезоне выступавшее в Российской Премьер-Лиге, располагается на восьмом месте Мелбет Первой лиги, набрав 18 очков по результатам 13 сыгранных матчей.