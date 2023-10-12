Полузащитник сборной России Кузяев: болельщики во Франции очень тепло ко мне относятся

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, как его приняли во Франции.

«Ко мне с первого дня в Гавре очень тепло относятся болельщики. Даже не ожидал такого радушного приёма. Люди бурно и рьяно поддерживают нас на играх. Стадион практически полный. Видно, что город очень любит футбол. Время от времени я встречаю на улицах болельщиков. Они всегда желают удачи мне и команде. Всё тепло, на позитиве. Это очень приятно», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.