Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных: качество игры «Локомотива» пока устраивает не по всем линиям и не во всех матчах

Нагорных: качество игры «Локомотива» пока устраивает не по всем линиям и не во всех матчах
Комментарии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, устраивает ли руководство железнодорожников качество игры команды под руководством Михаила Галактионова.

«Устраивает ли руководство качество игры «Локомотива»? Пока не по всем линиям и не во всех матчах, но это нормально. Клуб работает. Вы видите, что качество улучшается относительно первых матчей РПЛ и Кубка России в этом сезоне. Находимся в хорошем поступательном движении. Это важно», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».

Напомним, «Локомотив» набрал 19 очков за 11 туров и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова не проигрывают на протяжении четырёх последних матчей во всех турнирах.

Материалы по теме
Глава совета директоров «Локомотива»: мы с Дзюбой взаимно протянули руку помощи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android