Нагорных: качество игры «Локомотива» пока устраивает не по всем линиям и не во всех матчах

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, устраивает ли руководство железнодорожников качество игры команды под руководством Михаила Галактионова.

«Устраивает ли руководство качество игры «Локомотива»? Пока не по всем линиям и не во всех матчах, но это нормально. Клуб работает. Вы видите, что качество улучшается относительно первых матчей РПЛ и Кубка России в этом сезоне. Находимся в хорошем поступательном движении. Это важно», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».

Напомним, «Локомотив» набрал 19 очков за 11 туров и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова не проигрывают на протяжении четырёх последних матчей во всех турнирах.