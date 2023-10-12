Аршавин: при Юране «Пари НН» преобразился, но Ивич проводит этот сезон лучше всех

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался насчёт тренеров «Пари НН» и «Краснодара» Сергея Юрана и Владимира Ивича.

«Мне кажется, что тренер-открытие РПЛ в этом сезоне — это Юран. Потому что «Пари НН», на мой взгляд, преобразился. Хотя я не ожидал такого. Ивич лучше всех проводит этот сезон. Одна треть чемпионата позади, а его «Краснодар» на первом месте», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Пари Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. «Краснодар» после 11 туров внутреннего российского первенства лидирует в таблице. В следующем матче РПЛ подопечные Ивича сыграют с «Балтикой».