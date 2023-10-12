В «Локомотиве» сообщили, что выделят деньги на трансферы в зимнее и летнее окно

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о финансовых вопросах московского клуба. Он заявил, что на ближайшие трансферные окна бюджет будет не нулевой, как это было минувшим летом.

«У нас сбалансированный бюджет. Мы не имеем никаких долгов, не имеем никаких кредитов и долгосрочных финансовых обязательств. Сегодня клуб находится в абсолютно здоровой финансовой ситуации. Какая сумма будет выделена на 2024 год? Финансовые вопросы ещё решаются, поэтому пока не могу ответить на этот вопрос. Надеемся, что сумма будет не меньше, чем на 2023 год.

Летом у клуба был нулевой трансферный бюджет? В этой ситуации профессионализм менеджеров должен проявляться особенно. Я считаю, что летние приобретения Сулейманова, Самошникова и Сарвели команду усилили.

Ближайшей зимой, а затем и летом руки у менеджеров «Локо» ещё больше развяжутся? Будет новый бюджет, новый финплан. Мы, безусловно, какие-то средства на трансферы будем иметь. Что-то нам придёт от продажи игроков», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».