Полузащитник ЦСКА Кисляк: с партнёрами приятно играть — все на равных, меня поддерживают

18-летний хавбек ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о дебютных играх за основную команду московского клуба.

«Конечно, личный прогресс ощущается. Однако хочется и дальше прогрессировать, не останавливаться на достигнутом, потому что ещё ничего толком не добился. А так, понятно, что стало чуть полегче в физическом плане, поскольку играешь в основной команде. Точнее, не играешь, а тренируешься. Ну и да, в Кубке получаю игровое время. Поэтому легче намного.

Что самое интересное могу отметить в играх за основную команду ЦСКА? Я провёл всего три матча в стартовом составе, ещё в одном вышел на замену. В целом все соперники плюс-минус были одинаковые. Борьба была тоже примерно равная. Со всеми партнёрами по ЦСКА было приятно играть. Все поддерживают — ты не чувствуешь себя каким-то молодым или что-то в этом роде. Все на равных, и за это спасибо большое ребятам. Потому что с этим приходят и уверенность, и качество игры, и всё остальное», — приводят слова Кисляка «Известия».