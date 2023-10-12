Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Кисляк: с партнёрами приятно играть — все на равных, меня поддерживают

Полузащитник ЦСКА Кисляк: с партнёрами приятно играть — все на равных, меня поддерживают
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний хавбек ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о дебютных играх за основную команду московского клуба.

«Конечно, личный прогресс ощущается. Однако хочется и дальше прогрессировать, не останавливаться на достигнутом, потому что ещё ничего толком не добился. А так, понятно, что стало чуть полегче в физическом плане, поскольку играешь в основной команде. Точнее, не играешь, а тренируешься. Ну и да, в Кубке получаю игровое время. Поэтому легче намного.

Что самое интересное могу отметить в играх за основную команду ЦСКА? Я провёл всего три матча в стартовом составе, ещё в одном вышел на замену. В целом все соперники плюс-минус были одинаковые. Борьба была тоже примерно равная. Со всеми партнёрами по ЦСКА было приятно играть. Все поддерживают — ты не чувствуешь себя каким-то молодым или что-то в этом роде. Все на равных, и за это спасибо большое ребятам. Потому что с этим приходят и уверенность, и качество игры, и всё остальное», — приводят слова Кисляка «Известия».

Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Кисляк: проявляем уважение к Набабкину, называя его Кириллом Анатольевичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android