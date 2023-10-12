Далер Кузяев: Головин протянет руку, если нужна будет помощь

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал об общении с соотечественником Александром Головиным, который выступает за «Монако».

«От Гавра до Монако очень далеко. Прямых рейсов нет. Может быть, когда у нас будут большие выходные, получится что-то придумать и увидеться. Сейчас в сборной общаемся, и пока мне этого достаточно.

Когда я переехал во Францию, Саша одним из первых меня поздравил, поддержал и пожелал удачи. Сказал, если потребуется помощь — он протянет руку. Это очень приятно. Головин сегодня уже один из лучших игроков не только «Монако», но и всего чемпионата Франции», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» восемь официальных игр и отметился двумя голами.