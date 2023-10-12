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Франко Камоцци выделил Юрана и Ивича среди тренеров после первой трети сезона РПЛ

Франко Камоцци выделил Юрана и Ивича среди тренеров после первой трети сезона РПЛ
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Бывший советник экс-президента и владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выделил наставников «Пари НН» и «Краснодара» Сергея Юрана и Владимира Ивича среди тренеров после первой трети сезона РПЛ

«Краснодар» и «Пари НН» показали хорошую организацию, тактические способности и хорошо играли», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Пари Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. «Краснодар» после 11 туров внутреннего российского первенства возглавляет таблицу. В следующем матче РПЛ подопечные Ивича сыграют с «Балтикой». «Пари НН» проведёт матч со «Спартаком».

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