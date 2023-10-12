Кузяев: к россиянам в Европе сейчас повышенное внимание

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев согласился, что в том числе и по его успехам в Европе будут судить о возможностях российских футболистов.

«Наверное. Я понимаю, что сейчас очень мало российских футболистов выступает в Европе и поэтому к нам будет приковано повышенное внимание со стороны СМИ и болельщиков. Рад, что Арсен перешёл в «Реал Сосьедад», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» восемь официальных игр и отметился двумя голами.