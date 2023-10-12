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Кузяев: одноклубник в шутку спросил: «Водку из России привезёшь?»

Кузяев: одноклубник в шутку спросил: «Водку из России привезёшь?»
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Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, сталкивался ли во Франции со стереотипами о России.

«Ха, было один раз. Кто-то из команды мне чем-то помог. Я поблагодарил, пообещал привезти сувенир из России. Одноклубник в шутку спросил: «Водку привезёшь, да?» А больше со стереотипами или предрассудками я не сталкивался», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

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