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Мбаппе должен найти нового агента, его мать не получила лицензию ФИФА

Мбаппе должен найти нового агента, его мать не получила лицензию ФИФА
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе будет вынужден найти нового агента. Его мать, которая занималась делами сына на протяжении многих лет, не получила лицензию ФИФА и не сможет представлять его интересы в дальнейшем, информирует Marca.

Мать Мбаппе не внесена в реестр агентов ФИФА, которые получили лицензию. Соответственно, она не сможет вести переговоры от имени сына.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.

После восьми туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков.

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