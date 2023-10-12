В «Реале Сосьедад» рассказали о процессе тренировок Арсена Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян хорошо тренируется в общей группе футбольного клуба «Реал Сосьедад», у него сейчас нет проблем с партнёрами по команде, а также он здоров.

«Он хорошо работает с товарищами по команде, у него вообще нет никаких проблем», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад».

Напомним, Захарян пропустил несколько последних игр «Реала Сосьедад» из-за болезни. В текущем розыгрыше испанского чемпионата российский хавбек принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», Захарян сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.