Непомнящий: в матче с Аргентиной на ЧМ-1990 Марадона особого впечатления не произвёл

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 1990 в Италии, а также высказался о бывшем нападающем сборной Аргентины Диего Марадоне.

«Остались ли в Камеруне те, с кем я поддерживаю связь? Да, конечно. 7 августа разговаривал с Роже Милла, он поздравил меня с юбилеем, ещё общаюсь с Жюлем Онана и Эженом Экеке. Какое впечатление произвёл Марадона на ЧМ-1990? Когда говорим о Марадоне, то речь идёт о выдающемся игроке на все времена. Если вспоминать матч Камеруна с Аргентиной, то мы понимали, что Марадона был в не лучшей форме, первая игра, плохая готовность, поэтому тогда Марадона особого впечатления не произвёл. Я считаю себя счастливым человеком, потому что я видел вживую игру Пеле, Марадоны, Криштиану Роналду, Месси и так далее. Эти имена в футболе на века», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Под руководством Непомнящего сборная Камеруна на ЧМ-1990 дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Англии. В группе с Румынией, Аргентиной и СССР камерунцы заняли первое место, а сборная Советского Союза — последнее.