Представитель МИД Захарова считает, что УЕФА нужно сделать выбор между политикой и спортом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что УЕФА должен определиться, является он политической или спортивной организацией.

«УЕФА надо определиться. Если он является международной политической организацией, тогда надо принимать в расчет политические требования, политическую мотивацию, политические подходы стран. Либо это организация всё-таки спортивная. Тогда нужно взять перед собой устав этой структуры и действовать на основе этого устава, руководствоваться принципами спортивными. Если это всё же спортивная организация, но ей хочется задаться вопросами политики, то начинать надо с тех же самых резолюций Генассамблеи, где написано, что спорт должен быть вне политики. Но если УЕФА для себя сделал вывод, что он не спортивная, а политическая организация, тогда надо менять статус, символику, оповещать участников, что это новое качество. Иначе это всё будет бесконечно крутиться вокруг политизированных игр и действовать разрушительно в отношении основных целей и задач, которые заложены в этой структуре», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, ранее УЕФА отменил своё решение по допуску сборных России до 17 лет до участия в своих соревнованиях.