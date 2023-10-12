Ули Хёнесс: «Бавария» не будет подписывать Боатенга. Это бессмысленно

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о ситуации с возможным подписанием центрального защитника Жерома Боатенга.

«Мы не будем подписывать Жерома. В этом нет никакого смысла. До трансферного окна остаётся восемь игр.

Я слышал, что наше руководство, возможно, захочет приобрести другого защитника во время зимнего перерыва — центрального или правого флангового», — приводит слова Хёнесса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на RTL.

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

На данный момент «Бавария» занимает третье место в таблице Бундеслиги. Подопечные Томаса Тухеля набрали 17 очков после семи туров.