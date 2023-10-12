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Хёнесс раскритиковал Тухеля за публичные претензии к составу «Баварии»

Хёнесс раскритиковал Тухеля за публичные претензии к составу «Баварии»
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил недовольство высказываниями главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля о составе команды.

«Эти заявления – настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины.

Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав вовсе не скуден», – приводит слова Хёнесса аккаунт в соцсети Х (ранее Twitter) Bayern&Germany.

«Бавария» занимает третье место в таблице Бундеслиги. Подопечные Томаса Тухеля набрали 17 очков после семи туров. На данный момент из-за повреждений выбыли такие футболисты основного состава мюнхенцев, как Серж Гнабри, Рафаэл Геррейру, Деотшанкюль Юпамекано и Маттейс де Лигт.

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