Перишич на костылях прибыл в расположение сборной Хорватии перед матчами квалификации Евро

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Иван Перишич, получивший травму крестообразных связок колена, прибыл в расположение национальной команды перед матчами квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024.

В октябре сборная Хорватии проведёт два матча — с национальными командами Турции и Уэльса. С турками хорваты сыграют дома, а с валлийцами — на выезде. Травму крестообразных связок колена Перишич получил на тренировке «Тоттенхэма» в конце сентября. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник провёл пять матчей в рамках английской Премьер-лиги и успел записать на свой счёт одну результативную передачу.

Фото: Хорватский футбольный союз

К лондонскому клубу Перишич присоединился летом 2022 года. Ранее хорват играл за «Интер», «Баварию», «Вольфсбург», «Боруссию» (Дортмунд) и «Брюгге». С «Боруссией» и «Баварией» он становился чемпионом Германии, а в составе «Вольфсбурга» выигрывал Кубок страны.

С «Интером» Перишич побеждал в чемпионате и Кубке Италии. В составе сборной Хорватии полузащитник стал вице-чемпионом мира в 2018 году и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022.