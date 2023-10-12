Непомнящий: понимаю чувства Ондуа перед игрой с Россией и рад за него

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своих ощущениях перед товарищеской игрой между сборными России и Камеруна, которую он начнёт. Непомнящий нанесёт первый удар по мячу.

«Честно говоря, не люблю, когда ко мне приковано внимание, но в данном случае понимаю, что если надо начать игру таким образом — значит, надо.

Слова Ондуа о предстоящем матче? Я понимаю его состояние и рад за Гаэля. Он достойный человек, любит футбол, в котором судьба у него складывалась непросто. Насколько понимаю, Ондуа не является игроком стартового состава сборной. Но, возможно, с Россией он выйдет в основе и вдохновится этим», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, на ЧМ-1990 Непомнящий вывел сборную Камеруна в четвертьфинал. До 2022 года ни одной из африканских сборных не удавалось повторить это достижение, и только команда Марокко на ЧМ в Катаре превзошла его, выйдя в полуфинал.

Ондуа с детского возраста жил в России и выступал за молодёжные команды «Локомотива» и ЦСКА. За время взрослой карьеры Гаэль успел поиграть в махачкалинском «Анжи».

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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.