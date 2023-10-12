Далер Кузяев: я ни о чём не жалею. Хотел попробовать себя в Европе — и сделал это

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев признался, что за несколько месяцев ни разу не пожалел о сделанном выборе в пользу переезда в Европу.

«Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца. Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.