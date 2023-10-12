Газзаев: матч с Камеруном будет полезен для игроков сборной России во всех смыслах

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Сегодня буду на стадионе, очень интересно посмотреть матч с Камеруном. Всё-таки за последние полтора года это, пожалуй, самый серьёзный соперник сборной России, одна из лучших команд Африки. К тому же камерунцы привезли сильнейший состав, всех лучших игроков. Со всех сторон это будет полезный матч для нашей сборной. Российским футболистам очень важно попробовать себя на фоне такого оппонента, надо, чтобы сборная играла, получала подобную практику», — приводит слова Газзаева «РИА Новости».

Товарищеская игра между сборными России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Встречу примет «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.