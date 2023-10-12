Ловчев: эпоха безвременья, в сборной идёт смена поколений. В итоге мучаемся, а не играем

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна. По мнению бывшего футболиста «Спартака», в данный момент в национальной команде наблюдается период смены поколений.

«Мы играем с самым сильным соперником с момента игры с Хорватией в отборе к чемпионату мира — 2022. Выделяется, конечно, вратарь Онана, который сейчас не в лучшей форме — но он главная звезда. Не знаю, насколько это важная игра для соперника, но для нас игра интересная и важная.

Ничего приличного о нашей сборной перед матчем я сказать не могу. Помню о том, как мы играли товарищеские игры до этого. Играют плохо, футболисты собраны средние. Эпоха безвременья, идёт смена поколений, и идёт довольно болезненно — ушло поколение Акинфеева, братьев Березуцких и Игнашевича, Дзюбы, а те, кто могли стать лидерами на годы, таковым не стали.

В результате мучаемся, а не играем. Нет класса: фрагмент матча сыграем неплохо, потом снова слабо. Нет классного лидера, который вёл бы команду за собой, все одинаковые. Был лидер — Дзюба, которого сейчас не вызывают. Игра для нас важная. Играем с соперником уровня чемпионата мира, классной командой. Я не вижу, что Россия фаворит в этой игре — если, конечно, Камерун будет играть, а не дурака валять.

Если Камерун будет играть в полную силу, ничья будет для нас хорошим результатом. То, что мы договорились с таким соперником — очень хорошо, значит, постепенно мы расширяем географию соперников. Важен не только результат. Хотелось бы убедиться, что у нас вообще есть команда, а не только постоянная смена фамилий на протяжении уже двух лет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.