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Президент «Урала» оценил результаты команды в первой трети сезона-2023/2024

Президент «Урала» оценил результаты команды в первой трети сезона-2023/2024
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил результаты команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Когда первый круг закончится, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Сейчас мы где-то недобрали, а может, и перебрали. Но сам факт, что за команду не стыдно. В каждой игре они показывают нормальный футбол. Где-то нам не везёт, но в некоторых играх наоборот. Сейчас мы хотим быть как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Иванова Metaratings.

В данный момент «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков. После октябрьской международной паузы команда Виктора Гончаренко сыграет с «Сочи» на домашней арене. Этот матч состоится 22 октября.

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