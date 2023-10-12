Российский полузащитник Кузяев рассказал, с какими проблемами столкнулся во Франции

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что его удивило во Франции и с какими проблемами пришлось столкнуться.

«Единственное, что немного удивило, это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счёт. Эти вопросы отнимают много времени. Сейчас уже всё в порядке, все документы оформил и могу полностью сконцентрироваться на игре. Теперь я максимально вовлечён в футбол», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.