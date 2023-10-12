Отец Кокшарова: Саша стремится стать таким же игроком, как Сафонов, Сперцян или Черников

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о работе его сына под руководством главного тренера команды Владимира Ивича.

«Насколько я знаю, он очень доволен работой с Ивичем. Тренер уделяет ему много внимания, ведётся дополнительная работа в тренажёрном зале. Я рад, что он попал в хорошие руки. Сто процентов, Александр стремится стать таким же игроком, как Сафонов, Сперцян или Черников. Из молодых футболистов вырастают классные игроки. Перед его глазами есть такие примеры», – приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.ru.

Александр Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне нападающий провёл за «быков» пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс.