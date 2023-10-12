Виталий Дьяков: матч с Камеруном может дать понять реальный уровень сборной России

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Камеруна.

«Камерун — классная команда. Тем более по сравнению с теми соперниками, что были у сборной России за последнее время, это вообще топ-уровень. Камерун — одна из лучших африканских команд, участник последнего чемпионата мира. Нас ждёт интересный матч. Наконец у нашей сборной есть возможность сыграть со сборной хорошего уровня, с которой мы реально можем оценивать нынешнюю сборную России.

Сложно сказать, кто фаворит в этой игре. Отталкиваясь от результатов и соперников сборной России в последнее время, сложно это сделать. Карпин варьировал состав, вызывал по 50 человек, и игры были непонятно с кем. Интересно посмотреть. Думаю, Камеруном будет играть самый основной состав. Это самое время посмотреть, в каком состоянии и на каком уровне сборная. Этот матч, естественно, может дать понять реальный уровень нынешней команды. А с кем сравнивать? Не с молодёжкой Египта ведь. Не в обиду остальным сборным. Сравнивать надо с более сильными сборными, участниками чемпионата мира. Посмотрим, на каком мы уровне и на что можем рассчитывать в ближайшее время», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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