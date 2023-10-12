Деменко: сейчас первый тренер — Ивич. Он многое изменил в «Краснодаре»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высоко оценил работу главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Сейчас первый тренер — Ивич. «Краснодар» очень неплохо при нём играет, идёт на первом месте. Видна его мысль, которую он доносит до команды. Мы присматривались к Ивичу. Он многое изменил в клубе, добавил свою атмосферу и игру. Также хотел бы выделить Осинькина и Ромащенко. «Крылья» в том году могли вылететь, играют с молодыми ребятами, но всё равно создают команду. А «Ахмат» не ошибся с назначением Ромащенко», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче РПЛ подопечные Ивича сыграют с «Балтикой».