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Выдан ордер на арест экс-футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниела Старриджа

Выдан ордер на арест экс-футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниела Старриджа
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Выдан ордер на арест бывшего футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниела Старриджа. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, ордер на арест был выдан по причине того, что Старридж не явился в суд Лос-Анджелеса, где рассматривалось исковое заявление мужчины, которому экс-футболист не выплатил обещанное денежное вознаграждение за то, что тот нашёл собаку игрока.

В 2019 году у Старриджа украли собаку. Футболист публично пообещал, что вознаградит человека, который сможет её найти. Питомца Дэниела нашёл и вернул американский рэпер Фостер Вашингтон, известный в мире музыки как Killa Fame. После этого артист заявил, что Старридж не заплатил обещанное вознаграждение и подал против него гражданский иск. В декабре 2021 года суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа выплатить рэперу $ 30 000 (€ 28 308). В минувшем месяце 34-летний футболист был вызван в суд, где должен был ответить на вопросы относительно своего финансового состояния, однако не сделал этого.

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