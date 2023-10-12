«Манчестер Сити» стал фаворитом в трансфере Дани Ольмо

Английский «Манчестер Сити» стал фаворитом в трансфере полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, несмотря на интерес со стороны «Реал» Мадрида, «Арсенала», «Барселоны» и «Челси», сообщает Goal.

«Сити» внимательно следит за ситуацией Ольмо в «РБ Лейпциг» и считается фаворитом на приобретение 25-летнего футболиста. Англичане намеревались привлечь его в команду летом, но не смогли договориться о сделке с командой из немецкой Бундеслиги.

Сам игрок обдумывает новый вызов и может покинуть клуб, особенно когда им интересуются такие команды, как «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Ряд других клубов, включая «Арсенал» и «Челси», наряду с «Барселоной» и «Атлетико Мадрид» также следят за ситуацией.

Ольмо не планировал покидать «РБ Лейпциг» и летом подписал новое соглашение до 2027 года. Однако считается, что игрок изменил своё мнение из-за европейской элиты, окружившей его. В его контракте также есть пункт об отступных в размере 65 млн.

В этом сезоне испанец провёл на поле четыре матча во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.