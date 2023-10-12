Беларусь — Румыния: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Беларуси и Румынии. Игра пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Суса Ференц». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За шесть туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Беларуси набрала четыре очка и находится на четвёртом месте в группе I. В свою очередь, за аналогичное количество матчей сборная Румынии заработала 12 очков и располагается на второй строчке. Лидирует в группе I Швейцария, которая набрала 14 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.