Хорватия — Турция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Хорватии и Турции. Игра пройдёт в Осиеке на стадионе «Опус-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Турция.

Сборная Хорватии и сборная Турции являются лидерами в группе D, имея в своём активе десять очков. Главными преследователями являются сборная Уэльса и Армении, у которых по семь очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.