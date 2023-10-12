Хорватия — Турция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Хорватии и Турции. Игра пройдёт в Осиеке на стадионе «Опус-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Турция.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Хорватии и сборная Турции являются лидерами в группе D, имея в своём активе десять очков. Главными преследователями являются сборная Уэльса и Армении, у которых по семь очков.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.
Комментарии
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