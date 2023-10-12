Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов: ни с кем из «Спартака» не встречался. Это всё разговоры

Станислав Черчесов: ни с кем из «Спартака» не встречался. Это всё разговоры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своих переговорах со «Спартаком».

«С кем чай из «Спартака» попил? Ни с кем. Кофе? Тоже ни с кем. Нет, ни с кем из «Спартака» не встречался. Это всё разговоры. Я один раз сказал, второй, третий, могу пятидесятый раз сказать — есть работа, люди её делают. Тренер, в моем понимании, не зависит от одного выигранного матча или от проигранного, тем более я сам это пережил, знаю, как это неприятно. Есть уровень притязания клуба, команда, возможности и потенциал тренера. Вот это надо оценивать, а не то, что сегодня кто-то выиграл или проиграл. Немного для меня дико, когда кто-то выиграл или случайно проиграл. Я так не привык думать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России с Камеруном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android