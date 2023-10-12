Станислав Черчесов: ни с кем из «Спартака» не встречался. Это всё разговоры

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своих переговорах со «Спартаком».

«С кем чай из «Спартака» попил? Ни с кем. Кофе? Тоже ни с кем. Нет, ни с кем из «Спартака» не встречался. Это всё разговоры. Я один раз сказал, второй, третий, могу пятидесятый раз сказать — есть работа, люди её делают. Тренер, в моем понимании, не зависит от одного выигранного матча или от проигранного, тем более я сам это пережил, знаю, как это неприятно. Есть уровень притязания клуба, команда, возможности и потенциал тренера. Вот это надо оценивать, а не то, что сегодня кто-то выиграл или проиграл. Немного для меня дико, когда кто-то выиграл или случайно проиграл. Я так не привык думать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.