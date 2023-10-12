Станислав Черчесов ответил на вопрос, какие задачи сейчас решает сборная России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том какие задачи сейчас решает национальная команда.

«Какие задачи решает сборная? У меня в сборной другой период был. Надо понять, в какое время мы живём. Что-то меняется. У нас были другие задачи, другое время — чемпионат мира и Европы. Задача была только одна — максимально играть в каждом матче, чтобы подготовить команду. Сейчас определённый период есть. Меня не было пару лет, издалека сложно сказать, что на самом деле — проверка, притирка. Надеюсь, что сегодня всё будет нормально и эмоции сборная даст болельщикам.

Понятно, что когда ты не можешь присутствовать на матчах, есть дистанция. Иногда не получалось посмотреть, потому что у самого были мероприятия. Но сборная есть сборная. Я столько играл в сборной — такие вещи невозможно вычеркнуть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.