Станислав Черчесов вспомнил победу сборной России над Камеруном в 1994 году

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о победе российской национальной команды над сборной Камеруна на ЧМ-1994.

«Помнится, в историю вошли два человека точно. Потом я понял, что ещё третий вошёл. Первый — Саленко, потому что забил пять. Второй — Роже Милла как самый старый футболист, [забивший гол на чемпионате мира]. Третий — я, потому что пропустил. Это единственный пропущенный гол, после которого не испытывал негатив», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.