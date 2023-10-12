«Я не рыбак, в баню не хожу». Черчесов рассказал, как отдыхает от тренерства

Бывший главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о том, как проводит время, свободное от тренерства.

«Я не рыбак, в баню не хожу. Провожу время с семьёй, езжу туда-сюда. Всё время надо развиваться и держать руку на пульсе. Сыпятся ли предложения? Давайте без этих громких слов. Есть запросы и общение. Но если вы помните мою карьеру, то не было так, что сегодня я закончил, а завтра начал. У меня есть определённые принципы. У кого-то так получается, но это не значит, что кто-то делает лучше, а кто-то — хуже», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, последним местом работы для российского специалиста был венгерский «Ференцварош». Черчесова сняли с поста главного тренера этим летом из-за вылета из квалификации Лиги чемпионов.