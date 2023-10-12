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Станислав Черчесов: уезжать надо туда, где будешь прогрессировать. Не каждому это удаётся

Станислав Черчесов: уезжать надо туда, где будешь прогрессировать. Не каждому это удаётся
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потенциальном отъезде российских игроков в европейские чемпионаты.

«Мы в своё время уезжали, но это не было так, что лишь бы уехать. Я уехал в Бундеслигу, а не в какую-то деревенскую лигу. Ситуации бывают разными. Захарян уехал. Сколько секунд он сыграл? Это не значит, что он не будет играть — у него достаточно таланта. Но уезжать надо туда, где ты будешь прогрессировать и получишь толчок. Не каждому это удаётся.

Сегодня мы говорим, что надо уезжать, потому что с Камеруном надо держать интенсивность. А завтра будем говорить, что не надо уезжать, потому что у них нет игровой практики. Надо выжимать максимум из того, что есть в данной ситуации. Всю эту ситуацию нужно пройти с минимумом потерь. Лучше или хуже — ситуация меняется.

Почему не говорят, что российским тренерам нужно уезжать за границу? Меня Марадона не застал врасплох, а этот вопрос застал. Не знаю. Может быть, это такая традиция. Вчера Пилипчук подписал контракт с «Шерифом». Может быть, начнётся, и наши тренеры будут работать в Европе. Я не возьмусь оценивать, кто уже готов к этому», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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