Член совдира «Динамо»: уверен, поле выдержит нагрузку с учётом матча сборной

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин, перед игрой между сборными России и Камеруна, высказался о износостойкости газона на стадионе.

«Хорошо или плохо, что в сборную из «Динамо» вызвали только Даниила Фомина? И не хорошо, и не плохо. По факту, как есть. Не только Фомина, Нгамалё тоже вызвали в свою сборную.

Не скажется ли на качестве газона перед следующими играми то, что сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Динамо»? У нас проведена реновация газона. Уверен, что поле выдержит нагрузку.

Макаров вернулся к тренировкам? Да, Денис возвращается в общую группу с хорошим настроением. Что произошло с ним? Всё было рассказано в послематчевом интервью Марцела Лички.

Тюкавина не вызвали в сборную? Это компетенция Валерия Карпина. Не могу сказать, удивлён или нет. Мы принимаем это как данность», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».