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Пол Скоулз: Беллингем правильно сделал, что отказал «Манчестер Юнайтед»

Пол Скоулз: Беллингем правильно сделал, что отказал «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о развитии карьеры полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«Мы в «Манчестер Юнайтед» были близки к тому, чтобы подписать его, но он решил перейти в дортмундскую «Боруссию», что выглядит правильным решением, учитывая то, что произошло за последние пару лет. Это был действительно смелый шаг с его стороны, он выглядит таким целеустремлённым и решительным парнем, профессиональным игроком с большим талантом. Это невероятно, но у него есть характер для того, чтобы соответствовать этому. Похоже, его ничего не беспокоит. Он перешёл в один из крупнейших клубов мира, в мадридский «Реал», но ведёт себя так, словно играет за «Бирмингем», — приводит слова Скоулза talkSport.

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