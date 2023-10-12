VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых — The Guardian

VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых, кроме того, после скандала в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» предлагается выводить в прямой эфир переговоры арбитров с VAR – судьи должны будут объяснить, почему принято то или иное решение, сообщает The Guardian.

По информации источника, из-за ошибки ВАР в той игре чемпионата Англии не был засчитан чистый гол Луиса Диаса. Арбитры неверно зафиксировали офсайд. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Прямая трансляция разговоров между официальными лицами на поле и VAR запрещена футбольным законодательством, но Марк Буллингем, являющийся директором Совета Международной футбольной ассоциации (IFAB), который имеет право вносить изменения в законы, сказал, что организация обсудила предмет.

Пункт могут обновить так, чтобы дать судьям возможность исправить ситуацию после явной ошибки, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, важных для хода матча.

Буллингем также сказал, что ему известно, что IFAB было предложено рассмотреть возможность расширения сферы действия VAR, чтобы принимать решения по таким решениям, как угловые и штрафные удары. Сейчас вмешательства VAR ограничиваются голами, пенальти, прямыми красными карточками и ошибочной идентификацией.