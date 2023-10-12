Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев: хорошая игра на встречных курсах, Россия хорошо выходит из обороны

Иван Сергеев: хорошая игра на встречных курсах, Россия хорошо выходит из обороны
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России Иван Сергеев во время матча с Камеруном прокомментировал действия игроков на поле.

«Хорошая игра на встречных курсах, мы хорошо выходим из обороны. Был хороший подход, Ваня Обляков попал в штангу ударом издалека. У них было два подхода, где Матвей (Сафонов — прим. «Чемпионата») вытащил. Думаю, ещё будут голы.

Подмечаю ли какие‑то вещи или детали по игре защитников сборной Камеруна? Хочется принять участие в матче, пока смотрю со стороны. Говорить ничего не буду, если выйду на поле, дай бог всё получится», — сказал Сергеев в интервтю с кромки поля в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Сейчас идёт 44-я минута встречи. Россия ведёт со счётом 1:0, отличился Фёдор Чалов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Перерыв
1 : 0
Камерун
1:0 Чалов – 40'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android