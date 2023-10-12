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Промес признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков

Промес признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом команды в сезоне‑2022/2023 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Каждый «Золотой кабан» имеет свою отличительную особенность. На этот раз награда выполнена в красно-белых цветах, а на подставке выгравирована надпись «Дай пять, брат!» — намёк на получение «Золотого кабана» по итогам текущего сезона», — сообщается на сайте красно-белых.

В сезоне-2022/2023 Квинси установил личный рекорд результативности. В 37 матчах на его счету было 25 забитых мячей.

Статуэтка «Золотого кабана» вручается с 2002 года. Для Промеса это уже рекордный, четвёртый подобный приз: ранее он признавался лучшим по итогам сезонов-2014/2015, 2015/2016 и 2021/2022.

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