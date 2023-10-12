Кулибали – о Саудовской Аравии: в будущем эта лига станет очень важным чемпионатом

Футболист «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался в защиту Саудовской Аравии, заявив, что у них есть очень большие идеи, они не берут игроков наугад и в будущем лига станет очень важным чемпионатом.

«Страна меня удивила, даже город. Жизнь очень красивая, люди уважительные. Они сразу меня успокоили. Есть много отличий от Европы. Очень жарко, поэтому мы тренируемся в семь или восемь вечера. Я открыл для себя много нового. Здесь у них очень большие идеи, они хотят привлечь как можно больше игроков, но не берут футболистов наугад. Они изучили, кого можно взять. В будущем эта лига станет очень важным чемпионатом. Некоторые арабские игроки смогут выступать в Европе, они очень хороши», — приводит слова Кулибали Sport Mediaset.

Напомним, Криштиану Роналду открыл европейским футболистам путь в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Насром» зимой 2023 года. Этим же летом арабские команды потратили около € 1 млрд на трансферы, подписав преимущественно игроков из Европы.