Латвия — Армения: хозяева остались в меньшинстве

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Латвии и Армении. Игра проходит в Риге на стадионе «Сконто». Матч обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавил Раде Обренович. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Латвия — Армения.

На 39-й минуте Алвис Яунземс забежал по правому флангу и прострелил из-под Стёпы Мкртчяна, после чего Роберт Ульдрикис в последний момент пропустил мяч, и набегавший за спиной Янис Икауниекс переправил его в створ.

На 53-й минуте Ошс нарушил правила и получил вторую жёлтую карточку.

Напомним, за сборную Армении выступают игроки из МИР РПЛ Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян, Угочукву Иву и Эдгар Севикян. При этом лишь игрок «Пари НН» Севикян остался на скамейке запасных.

Сборная Армении набрала семь очков и занимает третье место в турнирной таблице группы D. У национальной команды Латвии нет ни одного очка, она располагается на последней строчке в таблице. Лидируют в группе D Хорватия и Турция — обе сборные набрали по 10 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.