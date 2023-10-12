Россия — Камерун: Пиняев одним ударом попал в перекладину и в штангу

В эти минуты проходит товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В начале второго тайма опасный момент был у Сергея Пиняева, который пробивал по воротам сборной Камеруна и одним ударом угодил в перекладину и в штангу. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Права на видео принадлежат «Матч ТВ».

В очных матчах команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).