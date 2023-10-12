Касильяс — об «Эль класико»: особенный матч, всегда и при любых обстоятельствах

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о значимости матчей с «Барселоной».

«Особенный матч, всегда и при любых обстоятельствах. Из матчей с «Барселоной» я отлично помню первый, в 2000 году: мне было 18 лет, и мы выиграли со счётом 3:0.

С другой стороны, среди самых больших разочарований были 0:5 на «Камп Ноу» в первом класико при Моуринью и 2:6 дома в результате знаменитой тактической перестановки Месси», — приводит слова Касильяса La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 28 октября «Барселона» примет мадридский «Реал» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

Икер Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 года. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

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