Сборная Латвии в меньшинстве обыграла сборную Армении, за которую играли футболисты из РПЛ

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Латвии и Армении. Игра проходила в Риге на стадионе «Сконто». Матч обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Раде Обренович. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи Латвия — Армения.

На 39-й минуте Алвис Яунземс забежал по правому флангу и прострелил из-под Стёпы Мкртчяна, после чего Роберт Ульдрикис в последний момент пропустил мяч, и набегавший за спиной Янис Икауниекс переправил его в створ.

На 53-й минуте Ошс нарушил правила и получил вторую жёлтую карточку.

На 69-й минуте Савалниекс после штрафного исполнил угловой, Ульдрикис пробил по воротам, но мяч угодил в Тикнизяна. Отскок к Балодису, который добил мяч в ворота.

Напомним, за сборную Армении выступали игроки из МИР РПЛ Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян, Угочукву Иву, которые вышли в старте и провели полный матч. При этом лишь игрок «Пари НН» Эдгар Севикян остался на скамейке запасных и появился на поле на 70-й минуте. Никто из футболистов не отметился голевыми действиями.

По итогу после шести сыгранных матчей группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 сборная Латвии взяла первые очки и располагается на последнем, 5-ом месте с тремя очками. Сборная Армении после шести матчей находится на 3-й позиции с семью очками.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.