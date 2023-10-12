Хорватия — Турция: стартовые составы на 7-й тур отбора Евро-2024

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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Хорватии и Турции. Игра пройдёт в Осиеке на стадионе «Опус-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Турция.

Стартовые составы:

Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Баришич, Гвардиол, Шутало, Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Брекало, Муса

Сборная Турции: Чакыр, Озкачар, Бардакчи, Акайдын, Озджан, Актюркоглу, Кахведжи, Чалханоглу, Йылмаз, Юксек, Кадыоглу

Сборная Хорватии и сборная Турции являются лидерами в группе D, набрав по десять очков. Их главные преследователи — сборные Уэльса и Армении, у которых по семь очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.