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Беларусь — Румыния: стали известны стартовые составы команд

Беларусь — Румыния: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Беларуси и Румынии. Игра пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Суса Ференц». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на игру.

Сборная Беларуси: Игнатович, Поляков, Волков, Политевич, Печенин, Корзун, Эбонг, Концевой, Климович, Юзепчук, Морозов.

Сборная Румынии: Молдован, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, Скречу, Марин, Станчу, Алибек, Ман, Дрэгуш.

За шесть туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Беларуси набрала четыре очка и находится на четвёртом месте в группе I. В свою очередь, за аналогичное количество матчей сборная Румынии заработала 12 очков и располагается на второй строчке. Лидирует в группе I Швейцария, которая набрала 14 очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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