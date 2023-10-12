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Алдонин: сборная России показала хороший уровень с Камеруном, а Сафонов был на высоте

Алдонин: сборная России показала хороший уровень с Камеруном, а Сафонов был на высоте
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал победу российской национальной команды в матче с Камеруном (1:0).

«Получился хороший матч. У ворот сборной России были серьёзные моменты, но Сафонов был на высоте. Очень здорово, что победили. Для болельщиков и команды это долгожданная победа. Сборная Камеруна — одна из лучших команд Африки. С такими соперниками интереснее играть.

Я так и ждал, что у футболистов сборной России будет большое желание победить. Футбол был хорошего качества, потому что чемпионат России уже набрал ход — игроки в неплохой форме, показали хороший уровень», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

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