Алдонин: сборная России показала хороший уровень с Камеруном, а Сафонов был на высоте

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал победу российской национальной команды в матче с Камеруном (1:0).

«Получился хороший матч. У ворот сборной России были серьёзные моменты, но Сафонов был на высоте. Очень здорово, что победили. Для болельщиков и команды это долгожданная победа. Сборная Камеруна — одна из лучших команд Африки. С такими соперниками интереснее играть.

Я так и ждал, что у футболистов сборной России будет большое желание победить. Футбол был хорошего качества, потому что чемпионат России уже набрал ход — игроки в неплохой форме, показали хороший уровень», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).