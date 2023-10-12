Президент РФС Дюков остался доволен победой сборной России над Камеруном

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от победы сборной России в товарищеском матче с национальной командой Камеруна (1:0).

«Отличный и зрелищный матч, качественный футбол. Наша сборная порадовала своим желанием, самоотдачей и тем, что мы с первых минут соответствовали одной из лучших сборных по скорости движения и принятия решений. Быстро двигали мяч, поэтому игра порадовала», — передаёт слова Дюкова корреспондент «чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).