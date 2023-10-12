Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков остался доволен победой сборной России над Камеруном

Президент РФС Дюков остался доволен победой сборной России над Камеруном
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от победы сборной России в товарищеском матче с национальной командой Камеруна (1:0).

«Отличный и зрелищный матч, качественный футбол. Наша сборная порадовала своим желанием, самоотдачей и тем, что мы с первых минут соответствовали одной из лучших сборных по скорости движения и принятия решений. Быстро двигали мяч, поэтому игра порадовала», — передаёт слова Дюкова корреспондент «чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Материалы по теме
Сборная России одержала победу над Камеруном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android